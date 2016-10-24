 Zafer ve HÜZÜN – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Zafer ve HÜZÜN

    Zafer ve HÜZÜN

    Başkan Özbek, cumartesi günü iki duyguyu bir arada yaşadı.

    Başkanı Dursun Özbek, cumartesi günü hayatının en zor günlerinden birisini yaşadı. Sarı-kırmızılı kulübü dar boğazdan kurtarmak için Riva ve Florya arazilerinin satılmasını isteyen Özbek, yoğun çalışmanın ardından kongre üyelerinden onay almayı başardı. Başkan, 7 saat süren kongre sonunda büyük sevinç yaşadı ama karşısında alınan mağlubiyet, mutluluğunun kısa sürmesine yol açtı. Özbek'in, Levent Nazifoğlu'dan acil rapor istediği öğrenildi.
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:56
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