Zafer ve HÜZÜN
Başkan Özbek, cumartesi günü iki duyguyu bir arada yaşadı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, cumartesi günü hayatının en zor günlerinden birisini yaşadı. Sarı-kırmızılı kulübü dar boğazdan kurtarmak için Riva ve Florya arazilerinin satılmasını isteyen Özbek, yoğun çalışmanın ardından kongre üyelerinden onay almayı başardı. Başkan, 7 saat süren kongre sonunda büyük sevinç yaşadı ama Trabzonspor karşısında alınan mağlubiyet, mutluluğunun kısa sürmesine yol açtı. Özbek'in, Levent Nazifoğlu'dan acil rapor istediği öğrenildi.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
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Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
- “Rıza bunu çok yapıyor"
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bjk Bruma kırmızı görse haftaya yenilirsiniz 10 kişi klasa Ts den puan alma ihtimali zora girer fark açımasın diye ofside çalınır vs.
- Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
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Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
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