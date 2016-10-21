Kolay olmayacak
Hollandalı çalıştırıcı, “Hedefimiz galibiyet. Trabzonspor’un oynadığı futbol ile bulunduğu yer kesinlikle aynı oranda değil. Çok zor bir maç bizi bekliyor” diye konuştu.
Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, yarın akşamki Trabzonspor maçı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Hollandalı çalıştırıcı, zorlu bir maç olacağını belirterek, "Trabzonspor'un ligdeki yerine bakarak, kimse kolay geçeceğini sanmasın. Oynadıkları futbol ile bulunduğu yer orantılı değil. Zor bir maç bizi bekliyor" dedi. Bordo-mavililerin ilk golü yedikten sonra oyundan düştüğünü kaydeden Riekerink, "Artılarını, eksilerini biliyoruz. Dersimize çalıştık. Umarım evimizde güzel bir oyunla 3 puanı alırız" diye konuştu.
LİG HEYECANLI GEÇECEK
Maç içinde yaşadıkları iniş ve çıkışlarının normal olduğunu kaydeden tecrübeli teknik adam, şampiyonluk yarışı ve hedefleriyle ilgili olarak da, "Ligin sonunda belli olacak. Beklentim şampiyon olmak. Hiç bir takımı küçümsememiz gerekiyor. Bizle birlikte liderlik pozisyonunda olan Başakşehir ve Beşiktaş var. Ligin sonu çok heyecanlı geçecek. Hedefimiz şampiyon olmak" değerlendirmesinde bulundu.
SERDAR AZİZ NE ZAMAN FORMA GİYECEK?: Serdar'ın sakatlığı vardı. Hırsından, çalışmasından memnunum. Diğer yanda iyi oynayan ve oynamayı hak eden bir takım var. Galatasaray gibi büyük camiada oynuyorsanız, maksimum performans sergilemelisiniz.
SİNAN GÜMÜŞ NİYE OYNAMIYOR?: Ben göreve geldiğimde Sinan uzun bir sakatlıktan dönmüştü. İlk maçında sıradışı bir performans gösterdi. Bu sezon başında Bruma ile şans buldular. Bir takım kurarken, bazen en iyi oyunculardan ziyade, takımı dengeli kurmak gerekiyor. O nedenle başka bir arkadaşa forma verdik. Önümüzdeki haftalarda forma şansı bulacaktır
F.BAHÇE PUAN FARKINI KAPATIR MI?: Mantıklı bir soru... Tecrübelerim dahilinde böyle takımlar gelecek haftalarda olması gereken yerlerde olurlar. Zor deplasman maçları var ancak tecrübe insan çok şey öğretiyor, böyle takımlar haftalar sonra olması gereken yerlere ulaşıyorlar.
BEŞİKTAŞ'IN SON GOLÜ BENCE OFSAYT: Sadece kısa olarak maç özetini seyrettim. Golleri görme fırsatım oldu. Son gol bence ofsayttı. Avrupa'da oynamanın hem eksisi hem artısı var. Napoli maçından özgüvenli dönecekler. Diğer maçlara etki edecek. Ancak eksi olarak daha çok rotasyon yapmak zorunda kalıyorsunuz.
DERSİM MAÇINA AS TAKIM: Levski Sofya maçında, milli takım arası vardı ve oyuncularımız milli takımlara gitti. Bu nedenle genç oyuncularımızı A takıma çağırdık. Ancak Dersim maçında böyle bir durum yok. O maçı çok ciddiye alacağız. Elimizde bulundurduğumuz oyuncularla oynayacağız.
Savaş ÇORLU
LİG HEYECANLI GEÇECEK
Maç içinde yaşadıkları iniş ve çıkışlarının normal olduğunu kaydeden tecrübeli teknik adam, şampiyonluk yarışı ve hedefleriyle ilgili olarak da, "Ligin sonunda belli olacak. Beklentim şampiyon olmak. Hiç bir takımı küçümsememiz gerekiyor. Bizle birlikte liderlik pozisyonunda olan Başakşehir ve Beşiktaş var. Ligin sonu çok heyecanlı geçecek. Hedefimiz şampiyon olmak" değerlendirmesinde bulundu.
SERDAR AZİZ NE ZAMAN FORMA GİYECEK?: Serdar'ın sakatlığı vardı. Hırsından, çalışmasından memnunum. Diğer yanda iyi oynayan ve oynamayı hak eden bir takım var. Galatasaray gibi büyük camiada oynuyorsanız, maksimum performans sergilemelisiniz.
SİNAN GÜMÜŞ NİYE OYNAMIYOR?: Ben göreve geldiğimde Sinan uzun bir sakatlıktan dönmüştü. İlk maçında sıradışı bir performans gösterdi. Bu sezon başında Bruma ile şans buldular. Bir takım kurarken, bazen en iyi oyunculardan ziyade, takımı dengeli kurmak gerekiyor. O nedenle başka bir arkadaşa forma verdik. Önümüzdeki haftalarda forma şansı bulacaktır
F.BAHÇE PUAN FARKINI KAPATIR MI?: Mantıklı bir soru... Tecrübelerim dahilinde böyle takımlar gelecek haftalarda olması gereken yerlerde olurlar. Zor deplasman maçları var ancak tecrübe insan çok şey öğretiyor, böyle takımlar haftalar sonra olması gereken yerlere ulaşıyorlar.
BEŞİKTAŞ'IN SON GOLÜ BENCE OFSAYT: Sadece kısa olarak maç özetini seyrettim. Golleri görme fırsatım oldu. Son gol bence ofsayttı. Avrupa'da oynamanın hem eksisi hem artısı var. Napoli maçından özgüvenli dönecekler. Diğer maçlara etki edecek. Ancak eksi olarak daha çok rotasyon yapmak zorunda kalıyorsunuz.
DERSİM MAÇINA AS TAKIM: Levski Sofya maçında, milli takım arası vardı ve oyuncularımız milli takımlara gitti. Bu nedenle genç oyuncularımızı A takıma çağırdık. Ancak Dersim maçında böyle bir durum yok. O maçı çok ciddiye alacağız. Elimizde bulundurduğumuz oyuncularla oynayacağız.
Savaş ÇORLU
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
Toplam 58
Yorum
Ali Beşiktaş'ın golünü soylecegine onların olmayan penaltisini söyleseydin keşke
- Old Trafford'da yönetim istifa sesleri
Toplam 18
Yorum
Tekin Bora FB bu futbolcular bu sezon kümede kalma mücadelesi verir ben açıkçası korktum bu akşam 8-0 olacak diye rezalet bir FB miz var acı gerçek bu
- 'Şeytana' uyduk
Toplam 12
Yorum
SİVASLI KADRİ ATIFIN ÖLÜSÜ VOLKAN ŞENE 10 BASAR.
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