 Bir Riva parası faize gitti – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    Bir Riva parası faize gitti

    Bir Riva parası faize gitti

    Kalamış’ta üyelerle biraraya gelen Dursun Özbek, yıllık 40 milyon euro faiz ödediklerini vurguladı.

    'da yarın yapılacak Olağanüstü Genel Kurul öncesi yönetim, üyeleri bilgilendirme toplantılarını sürdürüyor. Başkan Dursun Özbek, Kalamış Tesisleri'nde önceki akşam 500'ü aşkın üyeye konuşup, Riva ve Florya projelerini anlattı. Özbek, kulübün her yıl 40 milyon euro tutarında faiz ödediğini hatırlatarak, "Bu durum sürdürülebilir olmaktan çıktı. 6 yıl önce Adnan Polat döneminde inşaat ruhsatı alınan proje hayata geçirilemediği için bir Riva'dan daha fazlası faize kurban verildi" dedi. Özbek, tüzükte tadil yapılarak bundan sonra bütçe dışı oluşacak zararın sorumluluğunu yönetimlerin üstlenmesi gerektiğini de kaydetti. Başkan Özbek, bu akşam saat 19.30'da Levent'teki Galatasaraylılar Derneği'nde üyelere hitap edecek.

    EN UYGUN ZAMAN
    Riva ve Florya projelerini değerlendirmesi için kurulan Galatasaray Kulübü Gayrimenkul Projeleri Değerlendirme Komisyonu, raporunu açıkladı. Divan başkanı İrfan Aktar'ın da yer aldığı komisyon, kulübün mali durumu değerlendirildiğinde iki gayrimenkulün değerlendirilmesinin zaruri olduğunu ve zamanın da uygun olduğunu bildirdi. Raporda, arsa karşılığı Emlak Konut GYO A.Ş. ile işbirliği yapılmasının isabetli olacağı ifade edildi. Raporda; Riva'daki arazinin muhtemel değeri de 124 milyon dolar olarak tespit edildi.
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:08
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