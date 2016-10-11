 Wenger ve Jose peşinde – Fotomaç – 11 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ekim 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Wenger ve Jose peşinde

    Wenger ve Jose peşinde

    İki ünlü çalıştırıcının, ’ın parlayan yıldızı Bruma’yı yakın takibe aldığı bildirildi.

    İspanya dönüşü 'la yeni bir başlangıca imza atan ve herkesin beğenisini kazanan Bruma'nın yüksek performansı Avrupa'daki dev takımların da ilgisini çekti. Portekizli yıldızın, Chelsea, Arsenal, Manchester United, Tottenham gibi kulüplerin kıskacında olduğu bildirilirken İngiliz basını, 'in hocası Arsene Wenger'in sevdiği oyuncu tarzına sahip olan Bruma için devre arasında teklif yapılmasını istediği öne sürüldü.

    Ayrıca hızlı ve yetenekli olması nedeniyle Jose Mourinho'nun da sarı-kırmızılı oyuncunun takip edilmesini istediği öğrenildi. Ayrıca Arsenal ve 'ın Bruma için 20 milyon sterlin'i gözden çıkardığı ifade edildi.

    2 GOL 3 ASİST
    Galatasaray'ın sol kanadını tapulayan Bruma, Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 2 gol atıp, 3 de asist yaptı ve sarı-kırmızılı ekibin çıkışında önemli rol üstlendi.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Wenger ve Jose peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.