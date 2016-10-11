Wenger ve Jose peşinde
İki ünlü çalıştırıcının, Galatasaray’ın parlayan yıldızı Bruma’yı yakın takibe aldığı bildirildi.
İspanya dönüşü Galatasaray'la yeni bir başlangıca imza atan ve herkesin beğenisini kazanan Bruma'nın yüksek performansı Avrupa'daki dev takımların da ilgisini çekti. Portekizli yıldızın, Chelsea, Arsenal, Manchester United, Tottenham gibi kulüplerin kıskacında olduğu bildirilirken İngiliz basını, Arsenal'in hocası Arsene Wenger'in sevdiği oyuncu tarzına sahip olan Bruma için devre arasında teklif yapılmasını istediği öne sürüldü.
Ayrıca hızlı ve yetenekli olması nedeniyle Jose Mourinho'nun da sarı-kırmızılı oyuncunun takip edilmesini istediği öğrenildi. Ayrıca Arsenal ve Tottenham'ın Bruma için 20 milyon sterlin'i gözden çıkardığı ifade edildi.
2 GOL 3 ASİST
Galatasaray'ın sol kanadını tapulayan Bruma, Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 2 gol atıp, 3 de asist yaptı ve sarı-kırmızılı ekibin çıkışında önemli rol üstlendi.
Ayrıca hızlı ve yetenekli olması nedeniyle Jose Mourinho'nun da sarı-kırmızılı oyuncunun takip edilmesini istediği öğrenildi. Ayrıca Arsenal ve Tottenham'ın Bruma için 20 milyon sterlin'i gözden çıkardığı ifade edildi.
2 GOL 3 ASİST
Galatasaray'ın sol kanadını tapulayan Bruma, Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 2 gol atıp, 3 de asist yaptı ve sarı-kırmızılı ekibin çıkışında önemli rol üstlendi.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 00:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
Wenger ve Jose peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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