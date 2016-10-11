Rüzgar gibi geçti
Ayağının tozuyla Kayserispor maçına çıkan ve ortadan kaybolan De Jong’un sakatlığının ciddi olduğu iddia edildi.
Galatasaray'da Nigel De Jong rüzgarı kısa sürdü. Daha geldiği ilk hafta ayağının tozuyla Selçuk İnan'ın yerine Kayserispor maçında 45 dakika forma giyen Hollandalı oyuncu bir aydır ortada yok. Levski ile oynanan hazırlık maçı için Bulgaristan'a da götürülmeyen De Jong'un dizindeki sakatlığın tahmin edilenden daha ciddi olduğu iddia edildi.
HAMZAOĞLU ALDIRMADI
De Jong'la ilgili ayrıca sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Buna göre; Sneijder'in, Hamzaoğlu'na De Jong'u tavsiye ettiği ama başarılı hocanın sakatlığı nedeniyle bu transfere onay vermediği ifade edildi.
HAMZAOĞLU ALDIRMADI
De Jong'la ilgili ayrıca sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Buna göre; Sneijder'in, Hamzaoğlu'na De Jong'u tavsiye ettiği ama başarılı hocanın sakatlığı nedeniyle bu transfere onay vermediği ifade edildi.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 21:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
Rüzgar gibi geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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