Advocaat’tan üç değişiklik
F.Bahçe Teknik Direktörü Advocaat, geçen haftaki Adanaspor maçının 11'inde 3 değişiklik yaptı.
Adanaspor ile yapılan ve 2-2 sona eren maçın ilk 11'inde yer alan Mehmet Topal ve Aatıf, sakatlıkları nedeniyle Başakşehir müsabakasında kadroda yer almadı. Advocaat, Neustaedter'i ise Kjaer'in sakatlığının düzelerek takıma katılmasıyla yedek kulübesine çekti.
Deneyimli teknik direktör, bu oyuncuların yerine Salih Uçan, Alper Potuk ve Kjaer'i ilk 11'de görevlendirdi. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Sow, kırmızı kart cezalısı İsmail ve kadro dışı bırakılan Emenike ile Wiel, 18 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi. Kjaer ile Adanaspor maçında yedek kulübesinde oturan Alper, dün ilk 11'e döndü.
Deneyimli teknik direktör, bu oyuncuların yerine Salih Uçan, Alper Potuk ve Kjaer'i ilk 11'de görevlendirdi. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Sow, kırmızı kart cezalısı İsmail ve kadro dışı bırakılan Emenike ile Wiel, 18 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi. Kjaer ile Adanaspor maçında yedek kulübesinde oturan Alper, dün ilk 11'e döndü.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fabri kaleye duvar ördü
Toplam 1
Yorum
maşallah maşallah deyin göze gelecek adam...
- Ba’dan idmanlı mesaj
Toplam 1
Yorum
Temple Dembaba'yı alın! Bu adam paranın hakkını her türlü verir oynamasa bile yedek klübesinde otursun!
- Niye vurmadın?
Toplam 2
Yorum
tolga riekerinke hoca diyenin futbol bilgisinden ciddi şüpe ederim çakır tamam yaktı gsyi ya riekerink yaptıgı degişiklikler falan içler acısı ya
Advocaat’tan üç değişiklik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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