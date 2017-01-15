Sporting’in Wiel ısrarı
F.Bahçe, 800 bin euro’luk kiralık teklifini kabul etti. Ancak Wiel’in yüksek maaşı sorun oluşturdu.
JESUS ÇOK İSTİYOR
İki kulübün anlaşmasına rağmen Wiel'in Kanarya'dan aldığı yüksek ücret hala transferin önündeki en büyük engel olarak duruyor. Wiel'in sezon sonuna kadar 1.5 milyon euro'luk maaşı var. Portekiz'de vergilerin yüzde 45 olması nedeniyle bu rakam yükseliyor. Kulüp Başkanı Bruno Carvalho sorunu çözmeye çalışıyor.
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:36
- "Mete Kalkavan'ı tebrik ediyorum"
Toplam 5
Yorum
erol bak bak şu konya başkanına.sınaydere kart mart diyor.bu adam kalkavanı tanımıyor.efendi çocuk o.gs futbolcuları hepsi bunu babası.kart olmaz
- "Cesur değilsiniz korkuyorsunuz"
Toplam 12
Yorum
austin birine korkak deyip daha sonra nasıl olsa hakemlerle ilgili ne söylesem haklı çıkarıma getirmek asıl ayıbın büyüğü
- "Cesur değilsiniz korkuyorsunuz"
Toplam 12
Yorum
GSLİ Delikanlı olsaydında fenerbahçe maçından sonra verilmeyen penaltıya da isyan etseydin
Sporting’in Wiel ısrarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.