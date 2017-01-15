 Kjaer’de yırtık var – Fotomaç – 15 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Kjaer’de yırtık var

    Kjaer’de yırtık var
    Fenerbahçe'ye Adanaspor karşılaşması öncesi Simon Kjaer'den kötü haber geldi. Danimarkalı stoperin sağ üst adale zarında yırtık tespit edildi. Yıldız isim Adanaspor'a karşı forma giyemeyecek. Kjaer'in yerine Roman Neustadter görev yapacak. Volkan Şen'in yerine Karavayev oynayacak. Hücumda formdaki isim Jose Fernandao tek forvet olarak mücadele verecek.
    1. 15 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:45
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