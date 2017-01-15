Efsane Lefter anıldı

Türk futbolu ve F.Bahçe'nin unutulmaz ismi Lefter Küçükandonyadis vefatının 5. yıldönümünde kabri başında anıldı. 'Ordinaryüs' lakaplı büyük oyuncunun kabri başındaki törene ailesi, yakınları ve Fenerbahçeliler katıldı. Herkes efsane isimden saygıyla bahsetti.