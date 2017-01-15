 Efsane Lefter anıldı – Fotomaç – 15 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Efsane Lefter anıldı

    Efsane Lefter anıldı
    Türk futbolu ve F.Bahçe'nin unutulmaz ismi Lefter Küçükandonyadis vefatının 5. yıldönümünde kabri başında anıldı. 'Ordinaryüs' lakaplı büyük oyuncunun kabri başındaki törene ailesi, yakınları ve Fenerbahçeliler katıldı. Herkes efsane isimden saygıyla bahsetti.
    1. 15 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:16
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