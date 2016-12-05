 İzin bitti, bugün start alıyorlar – Fotomaç – 05 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Aralık 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    İzin bitti, bugün start alıyorlar

    İzin bitti, bugün start alıyorlar
    Sarı-lacivertli takım, derbisinin ardından dünü izinli geçirdi. Perşembe günü A Grubu 6. haftasında Feyenoord ile kapışacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına 1 günlük dinlenmenin ardından bugün yapacağı antrenmanla start verecek. Sarılacivertli futbolcular, 'nde günü tek idmanla geçirecek.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzin bitti, bugün start alıyorlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle