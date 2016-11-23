 Büyük oyuncu – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    Büyük oyuncu

    Büyük oyuncu

    F.Bahçe’nin iki scout’u Şentürk ile Akbaş, Güney Amerika’da izledikleri oyuncular hakkındaki raporlarını yönetime verirken, sol açık Scarpa’ya ayrı parantez açtı...

    Oyuncu izlemek için Güney Amerika turuna çıkan 'nin iki scout'u ile , dün sabah Türkiye'ye döndü. Şentürk ve Akbaş, izledikleri oyuncular hakkında yönetime ayrıntılı bir rapor sundular.

    ROMERO HAVALARA GİRMİŞ
    Raporda en çok merak edilen, Arjantin'in Racing ekibinin on numarası hakkındaki yazılanlardı. Romero için "Büyük yıldız havasına girmiş" notu düşerek olumsuz görüş belirten ikili, Botafogo'da oynayan Camilo'nun iyi oyuncu olduğunu, Flamengo'nun on numarası Adryan hakkında ise kafalarında soru işaretleri bulunduğunu bildirdiler.

    ALIRSAK BÜYÜK İŞ OLUR
    Şentürk ve Akbaş'ın en çok üzerine durduğu isimse Scarpa oldu. Fluminense'de oynanan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun oldukça yetenekli olduğunu bildiren iki scout, "Alabilirsek büyük iş yaparız" ifadesini kullandılar.
    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:40
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