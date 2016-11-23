Büyük oyuncu
F.Bahçe’nin iki scout’u Şentürk ile Akbaş, Güney Amerika’da izledikleri oyuncular hakkındaki raporlarını yönetime verirken, sol açık Scarpa’ya ayrı parantez açtı...
Oyuncu izlemek için Güney Amerika turuna çıkan Fenerbahçe'nin iki scout'u Kemalettin Şentürk ile Saffet Akbaş, dün sabah Türkiye'ye döndü. Şentürk ve Akbaş, izledikleri oyuncular hakkında yönetime ayrıntılı bir rapor sundular.
ROMERO HAVALARA GİRMİŞ
Raporda en çok merak edilen, Arjantin'in Racing ekibinin on numarası Oscar Romero hakkındaki yazılanlardı. Romero için "Büyük yıldız havasına girmiş" notu düşerek olumsuz görüş belirten ikili, Botafogo'da oynayan Camilo'nun iyi oyuncu olduğunu, Flamengo'nun on numarası Adryan hakkında ise kafalarında soru işaretleri bulunduğunu bildirdiler.
ALIRSAK BÜYÜK İŞ OLUR
Şentürk ve Akbaş'ın en çok üzerine durduğu isimse Scarpa oldu. Fluminense'de oynanan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun oldukça yetenekli olduğunu bildiren iki scout, "Alabilirsek büyük iş yaparız" ifadesini kullandılar.
ROMERO HAVALARA GİRMİŞ
Raporda en çok merak edilen, Arjantin'in Racing ekibinin on numarası Oscar Romero hakkındaki yazılanlardı. Romero için "Büyük yıldız havasına girmiş" notu düşerek olumsuz görüş belirten ikili, Botafogo'da oynayan Camilo'nun iyi oyuncu olduğunu, Flamengo'nun on numarası Adryan hakkında ise kafalarında soru işaretleri bulunduğunu bildirdiler.
ALIRSAK BÜYÜK İŞ OLUR
Şentürk ve Akbaş'ın en çok üzerine durduğu isimse Scarpa oldu. Fluminense'de oynanan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun oldukça yetenekli olduğunu bildiren iki scout, "Alabilirsek büyük iş yaparız" ifadesini kullandılar.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 23
Yorum
alper sayın nafizoğlu acaba futboldan ne kadar anlıyorsunuz vede yalanlarınıza kaç kişinin inandığını düşünüyorsunuz
- Zorya maçı hazırlıkarı sürdü
Toplam 5
Yorum
türk cımbommusun nesın fener bahce bı turk takımı bunu unutma fransz degıl
- Önce frikik sonra penaltı
Toplam 22
Yorum
Yorumcu Faul ceza sahası içersinde de davam ediyor.
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