Obra’yla 3 yıl daha
Fenerbahçe, Erkek Basketbol Takımı’nın antrenörü Zeljko Obradoviç ile 3 yıllık yeni anlaşmaya vardı. Başkan Aziz Yıldırım, “Haftaya imzaları atarız” açıklamasını yaptı.
Ve beklenen oldu... Fenerbahçe Kulübü, Erkek Basketbol Takımı ile tarih yazan Zeljko Obradovic'in kontratını uzatıyor. Varılan prensip anlaşmasına göre, Sırp antrenörle 3 yıllık yeni sözleşme yapılacak. Müjdeyi önce yönetici Ozan Balaban verdi. Basketbol takımının forma sırt sponsorluğu için düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Balaban, "Başkan Aziz Yıldırım ile Obradovic prensipte el sıkıştı. Şu anda sadece evrak işlemleriyle uğraşıyoruz. Koçumuz, 3 yıl daha bizimle olacak" diye konuştu. Salonda basın toplantısını takip eden başkan Aziz Yıldırım da, "Sözleşme haftaya biter" diye konuştu.
HERKESİ GÜLDÜRDÜ
QNB Finansbank ile imzalanan sırt sponsorluğu anlaşmasında hazır bulunan Obradovic, "Sponsorumuz olduğu için burada kalmam daha kolay olacak" diye espri yaptı, salonda kahkaha tufanı koptu.
YENİ SPONSORLA İMZALAR ATILDI
Fenerbahçe'de, Erkek Basketbol Takımı'nın yeni sırt sponsoru QNB Finansbank ile dün imzalar atıldı. Ülker Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında taraflar 3 yıllık anlaşma yaptı. Başkan Aziz Yıldırım'ın yanı sıra basket takımının kaptanı Melih'le birlikte Vesely ve Bogdanovic'in de hazır bulunduğu törende QNB Finansbank'ı yönetim kurulu başkan yardımcısı Sinan Şahinbaş temsil etti.
HERKESİ GÜLDÜRDÜ
QNB Finansbank ile imzalanan sırt sponsorluğu anlaşmasında hazır bulunan Obradovic, "Sponsorumuz olduğu için burada kalmam daha kolay olacak" diye espri yaptı, salonda kahkaha tufanı koptu.
YENİ SPONSORLA İMZALAR ATILDI
Fenerbahçe'de, Erkek Basketbol Takımı'nın yeni sırt sponsoru QNB Finansbank ile dün imzalar atıldı. Ülker Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında taraflar 3 yıllık anlaşma yaptı. Başkan Aziz Yıldırım'ın yanı sıra basket takımının kaptanı Melih'le birlikte Vesely ve Bogdanovic'in de hazır bulunduğu törende QNB Finansbank'ı yönetim kurulu başkan yardımcısı Sinan Şahinbaş temsil etti.
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:15
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