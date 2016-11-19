F.Bahçe'den 6-0 göndermesi
Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ı 6-0 yendikleri tarihi derbinin istatistiklerini, "İstatistik! (06.11.2002) #RakibimizGS" mesajıyla paylaştı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe'nin bu paylaşımını dakikalar içinde yüzlerce kez paylaştı.
Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 20 Kasım Pazar günü 20:00'da karşı karşıya gelecek.
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:59
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
F.Bahçe'den 6-0 göndermesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.