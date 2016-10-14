 Obra ile 10 yıl daha – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Obra ile 10 yıl daha

    Obra ile 10 yıl daha

    F.Bahçeli yönetici , sarı-lacivertli taraftarların gönlünde taht kuran Sırp coach ile ilgili müjdeyi verdi: İnanıyorum ki 10 yıl daha bizimle

    Yönetim Kurulu Üyesi , erkek basketbol takımının başantrenörü Zeljko Obradovic için yüreklere su serpen açıklamalar yaptı. Kosif, sözleşmesinin 2-3 yıl uzatılacağı konuşulan Sırp çalıştırıcı ile uzun seneler çalışmak istediklerini belirterek, "Bu süre belki 2-3 değil, çok daha uzun seneler olacak... Çok yakında da imzalar atılacak. Kendisi de biz de şüphe duymuyoruz. Yakında bunu da basında paylaşacağız. Ben inanıyorum ki, Obradovic burada 10 sene daha kalacak" dedi. Sarı-lacivertli yönetici, THY Euroleague'de final-four'u bu sene İstanbul'a almak için yoğun çaba harcadıklarını ve bunu başardıklarını ifade ederek kupayı da kazanmak istediklerini söyledi.

    TÜRKİYE'YE BASKETBOLU SEVDİRDİK
    Selim Kosif, 'nin Türk basketboluna katkısının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederken, "'de biliyorsunuz her şey futbola endeksli. Futbolla yatılıp kalkılıyor. Yavaş yavaş bunu basketbola sokmaya başladık. Seyircimiz bizi inanılmaz bir şekilde destekliyor" diye konuştu. Kosif, basketbol kombinelerini belli bir sayıda tutma nedenlerini ise direkt satışlardan daha fazla gelir elde etmelerini gösterdi.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:47
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