Obra ile 10 yıl daha
F.Bahçeli yönetici Selim Kosif, sarı-lacivertli taraftarların gönlünde taht kuran Sırp coach ile ilgili müjdeyi verdi: İnanıyorum ki 10 yıl daha bizimle
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selim Kosif, erkek basketbol takımının başantrenörü Zeljko Obradovic için yüreklere su serpen açıklamalar yaptı. Kosif, sözleşmesinin 2-3 yıl uzatılacağı konuşulan Sırp çalıştırıcı ile uzun seneler çalışmak istediklerini belirterek, "Bu süre belki 2-3 değil, çok daha uzun seneler olacak... Çok yakında da imzalar atılacak. Kendisi de biz de şüphe duymuyoruz. Yakında bunu da basında paylaşacağız. Ben inanıyorum ki, Obradovic burada 10 sene daha kalacak" dedi. Sarı-lacivertli yönetici, THY Euroleague'de final-four'u bu sene İstanbul'a almak için yoğun çaba harcadıklarını ve bunu başardıklarını ifade ederek kupayı da kazanmak istediklerini söyledi.
TÜRKİYE'YE BASKETBOLU SEVDİRDİK
Selim Kosif, Fenerbahçe'nin Türk basketboluna katkısının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederken, "Türkiye'de biliyorsunuz her şey futbola endeksli. Futbolla yatılıp kalkılıyor. Yavaş yavaş bunu basketbola sokmaya başladık. Seyircimiz bizi inanılmaz bir şekilde destekliyor" diye konuştu. Kosif, basketbol kombinelerini belli bir sayıda tutma nedenlerini ise direkt satışlardan daha fazla gelir elde etmelerini gösterdi.
TÜRKİYE'YE BASKETBOLU SEVDİRDİK
Selim Kosif, Fenerbahçe'nin Türk basketboluna katkısının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederken, "Türkiye'de biliyorsunuz her şey futbola endeksli. Futbolla yatılıp kalkılıyor. Yavaş yavaş bunu basketbola sokmaya başladık. Seyircimiz bizi inanılmaz bir şekilde destekliyor" diye konuştu. Kosif, basketbol kombinelerini belli bir sayıda tutma nedenlerini ise direkt satışlardan daha fazla gelir elde etmelerini gösterdi.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Advocaat'ı eleştirmem doğru olmaz"
Toplam 3
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pomak ATATÜRK hakkında ne güzel konuşmuş kimse ile mukayese edilemez helal olsun..
- "İyi ki Galatasaray'a gelmişim"
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Erdoğan munlafalıoğlu İyiki bizde seni transfer etmişiz
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Erdoğan munlafalıoğlu Artık bu konu çözüme kavuşmalı milli takım çok zarar görüyor
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