 Bu beni aşar – Fotomaç – 14 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Bu beni aşar

    Bu beni aşar

    , transfer planlaması yapmasını isteyen başkan Yıldırım’a, “Sizinle geleceği konuşamam. Biliyorsunuz kontratım sadece 1 yıllık” yanıtı verdi

    'nın mali kıskacında olan Fenerbahçe, gelecek sezonun yapılanması şimdiden oluşturmaya başlarken, başkan Aziz Yıldırım, Dick Advoccat'ın da fikirlerine başvurmayı ihmal etmiyor. Yıldırım'ın, 'tan devre arasında ve sezon sonunda yapacakları transferler hakkında bir rapor istediği öğrenildi.

    'BİR PROGRAMIM YOK'
    Başkana, devre arasındaki takviyeler hakkında geniş bir rapor iletebileceğini bildiren Hollandalı hocanın, yeni sezonla ilgili ise bir tasarrufta bulunamayacağını aktardığı belirtildi. Advocaat'ın, "Sözleşmem 1 yıllık. Bu süre sonu itibariyle karar verecek konumda değilim" dediği kaydedildi. Başkan Yıldırım'ın, Advocaat'tan çalışmalarını takımda kalacakmış gibi yapmasını rica ettiği de iddialar arasında yer aldı.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bu beni aşar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.