Bu beni aşar
Advocaat, transfer planlaması yapmasını isteyen başkan Yıldırım’a, “Sizinle geleceği konuşamam. Biliyorsunuz kontratım sadece 1 yıllık” yanıtı verdi
UEFA'nın mali kıskacında olan Fenerbahçe, gelecek sezonun yapılanması şimdiden oluşturmaya başlarken, başkan Aziz Yıldırım, Dick Advoccat'ın da fikirlerine başvurmayı ihmal etmiyor. Yıldırım'ın, Advocaat'tan devre arasında ve sezon sonunda yapacakları transferler hakkında bir rapor istediği öğrenildi.
'BİR PROGRAMIM YOK'
Başkana, devre arasındaki takviyeler hakkında geniş bir rapor iletebileceğini bildiren Hollandalı hocanın, yeni sezonla ilgili ise bir tasarrufta bulunamayacağını aktardığı belirtildi. Advocaat'ın, "Sözleşmem 1 yıllık. Bu süre sonu itibariyle karar verecek konumda değilim" dediği kaydedildi. Başkan Yıldırım'ın, Advocaat'tan çalışmalarını takımda kalacakmış gibi yapmasını rica ettiği de iddialar arasında yer aldı.
'BİR PROGRAMIM YOK'
Başkana, devre arasındaki takviyeler hakkında geniş bir rapor iletebileceğini bildiren Hollandalı hocanın, yeni sezonla ilgili ise bir tasarrufta bulunamayacağını aktardığı belirtildi. Advocaat'ın, "Sözleşmem 1 yıllık. Bu süre sonu itibariyle karar verecek konumda değilim" dediği kaydedildi. Başkan Yıldırım'ın, Advocaat'tan çalışmalarını takımda kalacakmış gibi yapmasını rica ettiği de iddialar arasında yer aldı.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:45
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Advocaat'ı eleştirmem doğru olmaz"
Toplam 3
Yorum
pomak ATATÜRK hakkında ne güzel konuşmuş kimse ile mukayese edilemez helal olsun..
- "İyi ki Galatasaray'a gelmişim"
Toplam 5
Yorum
Erdoğan munlafalıoğlu İyiki bizde seni transfer etmişiz
- Yıldırım Demirören'den Arda açıklaması
Toplam 10
Yorum
Erdoğan munlafalıoğlu Artık bu konu çözüme kavuşmalı milli takım çok zarar görüyor
Bu beni aşar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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