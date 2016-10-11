Diego yeniden doğdu
F.Bahçe’den kovulurcasına gönderilen Diego Ribas Flamengo’da hayata döndü... Sambacı, buradaki performansıyla Brezilya Milli Takımı’na göz kırptı.
Fenerbahçe ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunmasına rağmen "istenmeyen adam" ilan edilerek bonservis bedelsiz Flamengo'ya transfer olan Diego Ribas, burada adeta yeniden doğdu. Yeni takımında tamamı ilk 11'de olmak üzere 9 lig maçında forma giyen 31 yaşındaki yıldız, 3 gol-1 asistlik bir performans sergiledi. Diego, Fenerbahçe'de oynadığı iki sezonda ise 53 lig maçında forma giymiş, 5 gol atıp 11 asist gerçekleştirmişti. Flamengo'da el üstünde tutulan sambacı, formuyla milli takımı da zorlamaya başladı. Brezilya Milli Takımı'nın 'Tite' lakaplı teknik direktörü Adenor Leonardo Bacchi, yakından takip ettiğini bildirdiği Diego'yu kadroya çağırabileceğini açıkladı. EFE Haber Ajansı'na konuşan tecrübeli futbolcu, yeniden milli takıma dönmenin kendisi için bir şeref olacağını ifade ederken, "Flamengo bana uğurlu geldi" diye konuştu.
'BENİM İÇİN HEYECAN VERİCİ'
Diego, 33 kez formasını giydiği Brezilya Milli Takımı'na dönme ihtimalinin kendisi için heyecan verici olduğunu ifade etti. Santos'un altyapısından yetişen Diego, Avrupa kariyerinde Porto, Werder Bremen, Juventus, Wolfsburg, Atletico Madrid ve F.Bahçe formalarını giydi.
'BENİM İÇİN HEYECAN VERİCİ'
Diego, 33 kez formasını giydiği Brezilya Milli Takımı'na dönme ihtimalinin kendisi için heyecan verici olduğunu ifade etti. Santos'un altyapısından yetişen Diego, Avrupa kariyerinde Porto, Werder Bremen, Juventus, Wolfsburg, Atletico Madrid ve F.Bahçe formalarını giydi.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 00:50
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
Diego yeniden doğdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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