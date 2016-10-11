 Diego yeniden doğdu – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Diego yeniden doğdu

    Diego yeniden doğdu

    F.Bahçe’den kovulurcasına gönderilen Flamengo’da hayata döndü... Sambacı, buradaki performansıyla Brezilya Milli Takımı’na göz kırptı.

    ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunmasına rağmen "istenmeyen adam" ilan edilerek bonservis bedelsiz Flamengo'ya transfer olan , burada adeta yeniden doğdu. Yeni takımında tamamı ilk 11'de olmak üzere 9 lig maçında forma giyen 31 yaşındaki yıldız, 3 gol-1 asistlik bir performans sergiledi. Diego, 'de oynadığı iki sezonda ise 53 lig maçında forma giymiş, 5 gol atıp 11 asist gerçekleştirmişti. Flamengo'da el üstünde tutulan sambacı, formuyla milli takımı da zorlamaya başladı. Brezilya Milli Takımı'nın 'Tite' lakaplı teknik direktörü Adenor Leonardo Bacchi, yakından takip ettiğini bildirdiği Diego'yu kadroya çağırabileceğini açıkladı. EFE Haber Ajansı'na konuşan tecrübeli futbolcu, yeniden milli takıma dönmenin kendisi için bir şeref olacağını ifade ederken, "Flamengo bana uğurlu geldi" diye konuştu.

    'BENİM İÇİN HEYECAN VERİCİ'
    Diego, 33 kez formasını giydiği Brezilya Milli Takımı'na dönme ihtimalinin kendisi için heyecan verici olduğunu ifade etti. Santos'un altyapısından yetişen Diego, Avrupa kariyerinde Porto, Werder Bremen, Juventus, Wolfsburg, Atletico Madrid ve F.Bahçe formalarını giydi.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:50
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