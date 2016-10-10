Alışmak kolay değil
Van der Wiel, inişli-çıkışlı grafiği için böyle konuşurken, kendisini “Yepyeni bir ülke ve yeni bir futbol anlayışı... Buna alışmaya çalışıyorum” sözleriyle savundu.
Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen futbolculardan biri de Gregory van der Wiel. Gökhan Gönül'ün boşluğunu doldursun diye PSG'den transfer edilen Hollandalı futbolcu, inişli- çıkışlı grafiğiyle istikrarsız bir görüntü sergiliyor. Teknik direktör Dick Advocaat, istediklerini yapamayan vatandaşını ligde son oynanan Osmanlıspor maçının kadrosuna almadı. Bununla da yetinmedi, fırçayı bastı; bir an önce kendine gelmezse, Şener'den formayı almasının çok zor olacağını söyledi.
HER ŞEY RAYINA OTURACAK
Van der Wiel, performansı hakkındaki eleştirileri anlayışla karşıladığını belirtirken, yaptığı açıklamayla adeta "olur böyle vakalar" dedi. 28 yaşındaki futbolcu, "Yepyeni bir ülke ve yeni bir futbol anlayışı... Buna alışmaya çalışıyorum. Kolay olmuyor tabii. Bu bir geçiş dönemi. Advocaat'la da hep bunu konuşuyoruz; her şey zamanla rayına oturacak" şeklinde konuştu.
HER ŞEY RAYINA OTURACAK
Van der Wiel, performansı hakkındaki eleştirileri anlayışla karşıladığını belirtirken, yaptığı açıklamayla adeta "olur böyle vakalar" dedi. 28 yaşındaki futbolcu, "Yepyeni bir ülke ve yeni bir futbol anlayışı... Buna alışmaya çalışıyorum. Kolay olmuyor tabii. Bu bir geçiş dönemi. Advocaat'la da hep bunu konuşuyoruz; her şey zamanla rayına oturacak" şeklinde konuştu.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 81
Yorum
Levent Hadi ordan. O kupa zaten o stada getirilmemismiydi. Sen degil feristahin olsa o kupayi yinede catir catir alirdik.
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
remzi maç sırasında spiker " izlanda nın tezahüratını biz daha iyi yapıyoruz " dedi.evet maşallah bazı konularda taklitçiliği çok iyi yaparız. keşke tezahürat kadar onların oyunlarınıda onlardan iyi yapabilsek.
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
the arda ilk yorum benden :))
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