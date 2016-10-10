 Alışmak kolay değil – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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HEPSİ
    09 Ekim 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Alışmak kolay değil

    Alışmak kolay değil

    Van der Wiel, inişli-çıkışlı grafiği için böyle konuşurken, kendisini “Yepyeni bir ülke ve yeni bir anlayışı... Buna alışmaya çalışıyorum” sözleriyle savundu.

    'de bekleneni veremeyen futbolculardan biri de Gregory van der Wiel. Gökhan Gönül'ün boşluğunu doldursun diye PSG'den transfer edilen Hollandalı futbolcu, inişli- çıkışlı grafiğiyle istikrarsız bir görüntü sergiliyor. Teknik direktör Dick Advocaat, istediklerini yapamayan vatandaşını ligde son oynanan Osmanlıspor maçının kadrosuna almadı. Bununla da yetinmedi, fırçayı bastı; bir an önce kendine gelmezse, Şener'den formayı almasının çok zor olacağını söyledi.

    HER ŞEY RAYINA OTURACAK
    Van der Wiel, performansı hakkındaki eleştirileri anlayışla karşıladığını belirtirken, yaptığı açıklamayla adeta "olur böyle vakalar" dedi. 28 yaşındaki futbolcu, "Yepyeni bir ülke ve yeni bir anlayışı... Buna alışmaya çalışıyorum. Kolay olmuyor tabii. Bu bir geçiş dönemi. Advocaat'la da hep bunu konuşuyoruz; her şey zamanla rayına oturacak" şeklinde konuştu.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:54
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