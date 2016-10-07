‘Skora katkım devam edecek’

Süper Lig'de oynadığı 4 maçta 2 gol 1 asiste imza atan Josef de Souza, "Bu sezon, daha fazla gol atmam ve asist yapmam gerektiğini kafama koydum" dedi. Sambacı, "Geçen sezon Pereira da benden hücuma katkı vermemi istemişti. Bu sezon benim için bu anlamda iyi başladı. Daha fazla gol ve asistle katkımı artırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.