 ‘Skora katkım devam edecek’ – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    ‘Skora katkım devam edecek’

    ‘Skora katkım devam edecek’
    Süper Lig'de oynadığı 4 maçta 2 gol 1 asiste imza atan Josef de Souza, "Bu sezon, daha fazla gol atmam ve asist yapmam gerektiğini kafama koydum" dedi. Sambacı, "Geçen sezon Pereira da benden hücuma katkı vermemi istemişti. Bu sezon benim için bu anlamda iyi başladı. Daha fazla gol ve asistle katkımı artırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:59
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