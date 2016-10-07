‘Skora katkım devam edecek’
Süper Lig'de oynadığı 4 maçta 2 gol 1 asiste imza atan Josef de Souza, "Bu sezon, daha fazla gol atmam ve asist yapmam gerektiğini kafama koydum" dedi. Sambacı, "Geçen sezon Pereira da benden hücuma katkı vermemi istemişti. Bu sezon benim için bu anlamda iyi başladı. Daha fazla gol ve asistle katkımı artırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 21:59
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
‘Skora katkım devam edecek’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.