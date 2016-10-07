 Önder Turacı bıçaklandı – Fotomaç – 07 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    bıçaklandı

    Bir dönem 'de oynayan eski milli futbolcu , Belçika'da eski eşinin kardeşi tarafından bıçaklandı.

    Eski eşinden olan çocuğuyla ilgili bir tartışma sonrası çıkan kavgada göğsünden ve omzundan bıçaklanan Turacı, hastaneye kaldırıldı. Önder'in durumunun ciddi olduğu bildirildi. Turacı, Belçika 3. Lig takımlarından Sporting Hasselt'te hayatını sürdürüyordu.
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Önder Turacı bıçaklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.