Önder Turacı bıçaklandı
Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan eski milli futbolcu Önder Turacı, Belçika'da eski eşinin kardeşi tarafından bıçaklandı.
Eski eşinden olan çocuğuyla ilgili bir tartışma sonrası çıkan kavgada göğsünden ve omzundan bıçaklanan Turacı, hastaneye kaldırıldı. Önder'in durumunun ciddi olduğu bildirildi. Turacı, Belçika 3. Lig takımlarından Sporting Hasselt'te futbol hayatını sürdürüyordu.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 21:55
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