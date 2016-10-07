Fernandao’dan dönüş müjdes

Sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Jose Fernandao, sahalara dönmek için gün saydığını söyledi. Brezilyalı forvet, "Milli maç arası güzel bir fırsat oldu. Bir MR daha çektireceğim. Sonra takıma katılmayı umuyorum. Tek hedefimiz şampiyonluk" dedi