Fernandao’dan dönüş müjdes
Sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Jose Fernandao, sahalara dönmek için gün saydığını söyledi. Brezilyalı forvet, "Milli maç arası güzel bir fırsat oldu. Bir MR daha çektireceğim. Sonra takıma katılmayı umuyorum. Tek hedefimiz şampiyonluk" dedi
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 22:04
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