 Emenike’yi arkaya kaçır – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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HEPSİ
    28 Eylül 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Emenike’yi arkaya kaçır

    Emenike’yi arkaya kaçır
    Dick Advocaat, maçının taktiğini Emmanuel Emenike üzerine kurdu. Hollandalı hoca, formda Nijeryalı'dan, rakip stoperlerin arasına ve arkasına koşular yapmasını isterken, orta saha oyuncularından topları en hızlı şekilde Emenike ile buluşturmalarını emretti.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:29
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