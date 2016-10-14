 Defansa Denayer mi? – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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HEPSİ
    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Defansa Denayer mi?

    Defansa Denayer mi?

    ’da teknik patron Hamzaoğlu, ’de forma giyen eski G.Saraylı ’i ara transfer listesinin başına yazdı. Yönetim ise girişimlere başladı

    'da, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun, Manchester City'nin Sunderland'e kiraladığı eski öğrencisi Galatasaraylı Jason Denayer'ı ara transfer listesinin başına yazdığı ifade ediliyor. Hamzaoğlu'nun bu isteğine sıcak bakan Başkan Ali Ay ve ekibinin 1,84 metre boyundaki Denayer için nabız yoklamaya başladığı öğrenildi. Bu sezon ekibi 'da fazla forma şansı bulamayan 21 yaşındaki Belçikalı stoperin kiralanması gündemde. Sunderland formasını 3 maçta 194 dakika terleten Jason Denayer'in de Türkiye'ye yeniden dönmek istediği de ifade ediliyor.

    Harmancık da kamp
    Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, yeni sezon öncesinde kamp yapılacak tesis arayışına şimdiden başladı ve Uludağ'ın güneyinde yer alan Harmancık İlçesi'nde incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya'nın davetlisi olan Hamzaoğlu, "Zemini beğendim. Burada kamp yapılır" dedi. Belediye Başkanı Çetinkaya, Hamzaoğlu'na Harmancıkspor'un atkısını hediye etti.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:42
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