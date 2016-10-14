Defansa Denayer mi?
Bursaspor’da teknik patron Hamzaoğlu, Sunderland’de forma giyen eski G.Saraylı Jason Denayer’i ara transfer listesinin başına yazdı. Yönetim ise girişimlere başladı
Bursaspor'da, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun, Manchester City'nin Sunderland'e kiraladığı eski öğrencisi Galatasaraylı Jason Denayer'ı ara transfer listesinin başına yazdığı ifade ediliyor. Hamzaoğlu'nun bu isteğine sıcak bakan Başkan Ali Ay ve ekibinin 1,84 metre boyundaki Denayer için nabız yoklamaya başladığı öğrenildi. Bu sezon Premier Lig ekibi Sunderland'da fazla forma şansı bulamayan 21 yaşındaki Belçikalı stoperin kiralanması gündemde. Sunderland formasını 3 maçta 194 dakika terleten Jason Denayer'in de Türkiye'ye yeniden dönmek istediği de ifade ediliyor.
Harmancık da kamp
Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, yeni sezon öncesinde kamp yapılacak tesis arayışına şimdiden başladı ve Uludağ'ın güneyinde yer alan Harmancık İlçesi'nde incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya'nın davetlisi olan Hamzaoğlu, "Zemini beğendim. Burada kamp yapılır" dedi. Belediye Başkanı Çetinkaya, Hamzaoğlu'na Harmancıkspor'un atkısını hediye etti.
Harmancık da kamp
Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, yeni sezon öncesinde kamp yapılacak tesis arayışına şimdiden başladı ve Uludağ'ın güneyinde yer alan Harmancık İlçesi'nde incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya'nın davetlisi olan Hamzaoğlu, "Zemini beğendim. Burada kamp yapılır" dedi. Belediye Başkanı Çetinkaya, Hamzaoğlu'na Harmancıkspor'un atkısını hediye etti.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Advocaat'ı eleştirmem doğru olmaz"
Toplam 3
Yorum
pomak ATATÜRK hakkında ne güzel konuşmuş kimse ile mukayese edilemez helal olsun..
- "İyi ki Galatasaray'a gelmişim"
Toplam 5
Yorum
Erdoğan munlafalıoğlu İyiki bizde seni transfer etmişiz
- Yıldırım Demirören'den Arda açıklaması
Toplam 10
Yorum
Erdoğan munlafalıoğlu Artık bu konu çözüme kavuşmalı milli takım çok zarar görüyor
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