 Devlet, millet el ele – Fotomaç – 01 Ocak 2017
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    01 Ocak 2017, Pazar
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    Devlet, millet el ele

    Devlet, millet el ele

    En çok üzüldüğümüz olay ise -Bursa maçı sonrası yaşanan terör saldırılarıydı.

    İki bombalı saldırı sonrası polis-sivil 44 insanımız şehit oldu. Bu vahim olay sonrası kenetlenen futbol ailesi teröre karşı dimdik dururken, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlama vuruşunu yaptığı "Devlet millet el ele, hep birlikte tribüne" organizasyonu sonucu ülkemizde oynayan yerli-yabancı yıldızlar karmaları karşı karşıya geldi ve şehit ailelerine yaklaşık 50 milyon TL yardım toplandı.
    1. 01 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:37
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