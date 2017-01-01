En çok üzüldüğümüz olay ise Beşiktaş-Bursa maçı sonrası yaşanan terör saldırılarıydı.

İki bombalı saldırı sonrası polis-sivil 44 insanımız şehit oldu. Bu vahim olay sonrası kenetlenen futbol ailesi teröre karşı dimdik dururken, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlama vuruşunu yaptığı "Devlet millet el ele, hep birlikte tribüne" organizasyonu sonucu ülkemizde oynayan yerli-yabancı yıldızlar karmaları karşı karşıya geldi ve şehit ailelerine yaklaşık 50 milyon TL yardım toplandı.