 Aboubakar 11’e dönüyor – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Aboubakar 11’e dönüyor

    Aboubakar 11’e dönüyor
    'ın hücumdaki yıldızı Vincent Aboubakar grip olduğu için F.Bahçe derbisine kulübede başlamış sonradan oyuna girmişti. Kamerunlu forvet, Dinamo Kiev deplasmanında yeniden 11'de olacak. Şenol Güneş, 24 yaşındaki forvetinden maç boyunca rakibi yıpratmasını istedi. Gribin etkisinden çıkan Aboubakar geçen sezon Porto formasıyla D. Kiev'e 2 gol atmıştı.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:27
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