 Napoli moral buldu – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    moral buldu

    Napoli moral buldu
    Siyah-beyazlıların 11 Kasım'da konuk edeceği Devler Ligi'ndeki diğer bir rakibi Napoli moral buldu. Serie A'da Crotone deplasmanına çıkan Napoli, 31. dakikada Gabbiadini'nin kırmızı görmesiyle 10 kişi tamamladığı maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. 17. dakikada Callejon, 33'te de Maksimovic'le goller bulan Napoli, 89'da ev sahibinden Rosi'nin golüne engel olamadı.
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:15
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