Napoli moral buldu
Siyah-beyazlıların 11 Kasım'da konuk edeceği Devler Ligi'ndeki diğer bir rakibi Napoli moral buldu. Serie A'da Crotone deplasmanına çıkan Napoli, 31. dakikada Gabbiadini'nin kırmızı görmesiyle 10 kişi tamamladığı maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. 17. dakikada Callejon, 33'te de Maksimovic'le goller bulan Napoli, 89'da ev sahibinden Rosi'nin golüne engel olamadı.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:15
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 76
Yorum
Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
- “Rıza bunu çok yapıyor"
Toplam 12
Yorum
bjk Bruma kırmızı görse haftaya yenilirsiniz 10 kişi klasa Ts den puan alma ihtimali zora girer fark açımasın diye ofside çalınır vs.
- Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
Toplam 3
Yorum
Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
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