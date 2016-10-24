Siyah-beyazlıların 11 Kasım'da konuk edeceği Devler Ligi'ndeki diğer bir rakibi Napoli moral buldu. Serie A'da Crotone deplasmanına çıkan Napoli, 31. dakikada Gabbiadini'nin kırmızı görmesiyle 10 kişi tamamladığı maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. 17. dakikada Callejon, 33'te de Maksimovic'le goller bulan Napoli, 89'da ev sahibinden Rosi'nin golüne engel olamadı.