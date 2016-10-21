 Alkışlar Usta’dan – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    Alkışlar Usta’dan

    Alkışlar Usta’dan
    Başkanı Muharrem Usta, - maçını Beylerbeyi'nde bulunan Delfino isimle mekanda izledi. 90 dakika boyunca siyah-beyazlı taraftarlarla birlikte hop oturup hop kalkan Başkan Usta, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından da Beşiktaş'ı ayakta alkışladı. Beşiktaşlı taraftarlar da maç sonunda Başkan Usta'ya teşekkür ettiler.
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:24
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