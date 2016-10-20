 12’den vurdular – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    12’den vurdular

    12’den vurdular
    , Avrupa Kupalarında İtalyan takımlarına karşı ilk galibiyetini dün akşam aldı. Daha önce 11 kez karşılaşan siyah-beyazlılar, 2 kez berabere kalırken, 9 maçı kaybetmişti. Deplasmanda İtalyanlarla oynadığı 6 maçta da 5 yenilgi ve 1 beraberlik alan Kartal; dün 12'inci maçında kazandı.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:41
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