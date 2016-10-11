Milli aralar dert değil
Birçok takım havaya girmişken milli arada dağılıyor. Milli Takım dönüşü hemen ilk maçlarda puan kaybetmek ise Beşiktaş'a göre bir şey değil. Siyah-beyazlılar geçtiğimiz sezondan beri milli ara sonrası 5 karşılaşmaya çıktı. Kartal; Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor, Sivasspor ve K. Karabük'ü mağlup ederken tek yenilgisini Kasımpaşa'dan aldı. Beşiktaş, milli maç dönüşü bu hafta Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 22:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
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