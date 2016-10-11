 Milli aralar dert değil – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Milli aralar dert değil

    Milli aralar dert değil
    Birçok takım havaya girmişken milli arada dağılıyor. Milli Takım dönüşü hemen ilk maçlarda puan kaybetmek ise 'a göre bir şey değil. Siyah-beyazlılar geçtiğimiz sezondan beri milli ara sonrası 5 karşılaşmaya çıktı. Kartal; Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor, ve K. Karabük'ü mağlup ederken tek yenilgisini 'dan aldı. Beşiktaş, milli maç dönüşü bu hafta ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:17
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