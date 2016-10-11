 ‘İyi ki doğdun Tolga’ – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    ‘İyi ki doğdun Tolga’

    ‘İyi ki doğdun Tolga’
    Siyah-beyazlı kulübün kaptanı Tolga Zengin 34 yaşına bastı. da resmi hesaplarından tecrübeli futbolcunun yeni yaşını kutladı. Kulübün Twitter hesabından "İyi ki doğdun Tolga Zengin! Nice mutlu yıllara..." mesajı yayınlandı.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:15
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