 Taraftara hayran kaldı – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Taraftara hayran kaldı

    Taraftara hayran kaldı
    Sompo Japan'ın antrenörü Ufuk Sarıca, TED Kolejliler ile oynanan sezonun ilk maçında taraftara hayran kaldı. Tecrübeli koç, "Deplasmanda olmamıza rağmen sanki evimizde gibi oynadık. Bu gücü her zaman yanımızda görmek isteriz" dedi.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:43
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