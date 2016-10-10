 Her yerde Talisca var – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Her yerde Talisca var

    Her yerde Talisca var
    Beraberlik golünü atan Anderson Talisca, yine duran toptan etkili oldu. Şampiyonlar Ligi'ndeki sınavının uzatma dakikalarında serbest vuruştan 1-1 beraberliği sağlayan golü atan Talisca, Başakşehir karşısında 32'de aynı şekilde skoru değiştirdi. Maça orta sahanın solunda başlayan, Atiba'nın oyundan çıkmasının ardından Tolgay Arslan'ın ön liberoya geçmesiyle hücuma dönük oynayan Talisca, 72'de Ömer Şişmanoğlu'nun yerine forvet hattında görevini sürdürdü.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:32
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