‘Firesiz’ gidiyorlar
Beşiktaş'ta sezon başından bu yana en çok forma giyen isimler Tosic-Marcelo ikilisi olurken, en çok tartışılan mevkii olan stoperlerin bugüne kadar firesiz gitmesi teknik hieyetin ardından camianın da içini rahatlattı. Sezon başlamadan önce kiralık olarak gönderilmesi gündeme gelen Dusko Tosic'in ortaya koyduğu performans büyük beğeni kazandı. Kara Kartal'da stoperlerin ardından Atiba, Ricardo Quaresma ve Cenk Tosun da en çok süre alan isimler oldu.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 21:15
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