 Milli Takım’ı istiyorum – Fotomaç – 01 Ocak 2017
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    01 Ocak 2017, Pazar
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    Milli Takım’ı istiyorum

    Milli Takım’ı istiyorum
    Erkek Basketbol Milli Takımı için adı geçen Ufuk Sarıca net konuştu. Beşiktaş'ı çalıştıran Sarıca, bunun büyük onur olacağını belirterek, "Bir gün ben de bu görevi üstlenmek istiyorum. A Milli Takım başantrenörlüğü, gelebileceğiniz en üst mertebelerden biridir. Hedeflerimden biri de bu. Bugün olmazsa yarın, olmazsa ileride, bir gün inşallah olacak" dedi.
    1. 01 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:14
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