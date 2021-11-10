Victoria Zeynep Güneş: Karşılığını aldığım için mutluyum!

Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Yarışması 400 Metre bireysel Karışık Kategorisi'nde altın madalya kazanan milli yüzücümüz Victoria Zeynep Güneş, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Victoria Zeynep Güneş, altın madalya kazanması ile ilgili, "İnsanlarla bu güzel anı paylaştığım için mutluyum. Şampiyonluğun hazırlıklarına olimpiyat döneminde başladım. Günde 5 saat yüzdüm ve fitness yaptım. Karşılığını aldığım için de mutluyum. Kulübüm Enka da bana hep destek oldu. dedi.

İşte o açıklamalar;