Görme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası 3 rekorla sona erdi



Üç rekorun kırıldığı şampiyona Alanya Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu'nda bugün yapılan final müsabakalarının ardından sona erdi. 57 kulüpten 25 kadın, 80 erkek olmak üzere toplam 105 sporcunun katıldığı şampiyonada görme engeline göre (S11-S12-S13-Sb11-Sb12-Sb13-Sm11sm13-49) sınıfı çocuklar yarıştı.



Türkiye şampiyonasında derece yaparak madalya kazanan sporcuların listesi şöyle:



Kızlar 11 yaş 50 metre serbest 1. Cemre Ateş (1:00.20)

Kızlar 12 Yaş 50 metre serbest 1.Tuana Filiz (1:15.05), 2. Beyza Yıldız (1:55.37), 3. Melise Akyol (2:09.67)

Kızlar 13 Yaş 50 metre serbest (ferdi) 1. Ceren Yergezen (1:03.83)

Kızlar 11 yaş 50 metre (ferdi) 1. Gizem Külahçı (56.30 74), 2. Nurdan Kılıçlı (1:16.06), 3. Sümeyye Bayram (1: 24.36)

Kızlar 12 yaş (SM12) 50 metre Serbest 1. Fatma Nur Baki (Ferdi 36.59), 2. İlayda Afra Yurtsuz (Ferdi 38.15), 3. Ayşe Karatepe (53.96)

Kızlar 13 yaş (SM12) 50 metre Serbest 1. Elfin Pehlivan (Ferdi 39.52), 2. Hayrunnisa Malkoç (43.97), 3. Ezgi İlter (1:05.62 )

Erkekler 12 yaş 50 metre Serbest 1. Efe Kaan Bekar (50.56)

Erkekler 13 yaş 50 metre Serbest 1. Eymen İnce (1:22.34)

Erkekler 11 yaş 50 metre Serbest 1. Fedai Özal (39.74), 2. İsmail Türeyen (50.61), 3. Burak Bulut (51.21)

Erkekler 12 yaş 50 metre Serbest (SM12) 1. Ercan Temur (30.00), 2. Halil İbrahim Arslan (31.01), 3. Celil Karaboğa (Ferdi 43.19)

Erkekler 13 yaş 50 metre Serbest 1. Töre Bıyık (Ferdi Türkiye rekoru 27.04), 2. Ömer Güleç (29.86) 3. Murat Tarün (38.52)

Kızlar 12-13 yaş 200 metre Karışık 1. Betül Malkoç (3:49.13), 2. Hatice Uludağ (Ferdi 7:30.56)

Erkekler 12-13 yaş 200 metre Karışık 1. Ömer Güleç (3:02.28), 2. Enes Faik Kulaksız (3:03.56), 3. Emirhan Yılmaz (3:06.03)

Erkekler, 12 yaş 200 metre Serbest 1. Efe Kaan Bekar (4:02.36)

Kızlar 11-13 yaş 400 metre Serbest 1. Gizem Külahçı (10:47.35)

Kızlar 1-13 yaş 400 metre Serbest 1. Fatma Nur Baki (Ferdi 6:15.65) 2. İlayda Afra Yurtsuz (Ferdi 7:12.3. Betül Malkoç (7:49.25)

Erkekler 4x100 metre serbest Sakarya Görme Engelliler Spor Kulübü (9:51.28