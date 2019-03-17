Görme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası 3 rekorla sona erdi
17 Mart 2019, Pazar
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Yüzme Şampiyonası 3 rekorla sona erdi

Görme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası 3 rekorla sona erdi

Yüzme Takım ve Bireysel Türkiye Yüzme Şampiyonası Alanya'da gerçekleştirildi. S13 görme engeli olan , 50 metre serbest stilde 28.18 olan eski rekorunu 27.04 yüzerek geliştirdi.


Üç rekorun kırıldığı şampiyona Alanya Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu'nda bugün yapılan final müsabakalarının ardından sona erdi. 57 kulüpten 25 kadın, 80 erkek olmak üzere toplam 105 sporcunun katıldığı şampiyonada görme engeline göre (S11-S12-S13-Sb11-Sb12-Sb13-Sm11sm13-49) sınıfı çocuklar yarıştı.

şampiyonasında derece yaparak madalya kazanan sporcuların listesi şöyle:

Kızlar 11 yaş 50 metre serbest 1. Cemre Ateş (1:00.20)
Kızlar 12 Yaş 50 metre serbest 1.Tuana Filiz (1:15.05), 2. Beyza Yıldız (1:55.37), 3. Melise Akyol (2:09.67)
Kızlar 13 Yaş 50 metre serbest (ferdi) 1. Ceren Yergezen (1:03.83)
Kızlar 11 yaş 50 metre (ferdi) 1. (56.30 74), 2. Nurdan Kılıçlı (1:16.06), 3. Sümeyye Bayram (1: 24.36)
Kızlar 12 yaş (SM12) 50 metre Serbest 1. (Ferdi 36.59), 2. (Ferdi 38.15), 3. Ayşe Karatepe (53.96)
Kızlar 13 yaş (SM12) 50 metre Serbest 1. Elfin Pehlivan (Ferdi 39.52), 2. Hayrunnisa Malkoç (43.97), 3. Ezgi İlter (1:05.62 )
Erkekler 12 yaş 50 metre Serbest 1. (50.56)
Erkekler 13 yaş 50 metre Serbest 1. Eymen İnce (1:22.34)
Erkekler 11 yaş 50 metre Serbest 1. Fedai Özal (39.74), 2. İsmail Türeyen (50.61), 3. Burak Bulut (51.21)
Erkekler 12 yaş 50 metre Serbest (SM12) 1. Ercan Temur (30.00), 2. Halil İbrahim Arslan (31.01), 3. Celil Karaboğa (Ferdi 43.19)
Erkekler 13 yaş 50 metre Serbest 1. (Ferdi Türkiye rekoru 27.04), 2. (29.86) 3. Murat Tarün (38.52)
Kızlar 12-13 yaş Karışık 1. (3:49.13), 2. Hatice Uludağ (Ferdi 7:30.56)
Erkekler 12-13 yaş 200 metre Karışık 1. Ömer Güleç (3:02.28), 2. Enes Faik Kulaksız (3:03.56), 3. (3:06.03)
Erkekler, 12 yaş 200 metre Serbest 1. Efe Kaan Bekar (4:02.36)
Kızlar 11-13 yaş 400 metre Serbest 1. Gizem Külahçı (10:47.35)
Kızlar 1-13 yaş 400 metre Serbest 1. Fatma Nur Baki (Ferdi 6:15.65) 2. İlayda Afra Yurtsuz (Ferdi 7:12.3. Betül Malkoç (7:49.25)
Erkekler 4x100 metre serbest Spor Kulübü (9:51.28

  1. 17.03.2019
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