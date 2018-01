Sakat kaldı ama pes etmedi!

Trabzon'da yaklaşık 6 yıl önce kayalıklardan yüzmek için denize atlarken dengesini kaybederek düşen ve kayalara çarpıp sakat kalan Trabzonlu Temel Yağız Kandaz , hayata küsmek yerine zorluklarla mücadele yolunu seçti, azmi ile herkese ışık oldu.Kısa sürede hazırlanıp ilk kez katıldığı Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonasında büyük bir başarı göstererek Türkiye üçüncüsü olan Temel Yağız, gösterdiği gelişimle 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına en güçlü adaylarından biri olarak gösteriliyor.50 metre sırtüstünde bronz madalya kazanıp 50 metre serbestte de dördüncü olan Temel Yağız, "En büyük sevdam yüzmek. Ama hayatım, yüzerken değişti. Kayalıklardan atlarken düşüp sakat kaldım. İlk yıllarda her şey zordu ama sonra her şeyi kabullenip yeni bir hayata başlamaya karar verdim. Yüzerken mutlu oluyorum ve bu sevdam ile olimpiyatlara katılmak istiyorum. Bunu başaracağım. Bir zamanlar yüzme yüzünden hayatım karardı diye düşünüyordum ama artık ışığım oldu" diye konuştu.Başarılı sporcu Temel Yağız, Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'ü makamında ziyaret etti. "Yağız, herkesin örnek alması gereken bir kişi" diyen Öztürk, "Kazanın ardından hayata küsmedi, bilakis kendine hedefler koydu. 'İnsan isterse, inanırsa ve çalışırsa her şeyi başarır' diyerek moralini yüksek tuttu, yüzmeye yeniden başladı. Kısa sürede Türkiye üçüncüsü oldu. Ama otoriterler onu şampiyon adayı olarak gösteriyor. Başta ailesi olmak üzere emeği geçenleri gönülden kutluyorum" dedi.Antrenörü Ozan Sağlam ise yaptığı açıklamada, "Yetenekli, özel bir insanla çalışıyorum. Derecesini sürekli yükseltiyor. Saatlerce antrenman yapıyoruz. Çok çalışmasının karşılığını alarak, katılmak için en güçlü adaylardan biri olarak gösterildiği Tokyo'da Ay-Yıldızlı bayrağı dalgalandıracağına yürekten inanıyoruz" şeklinde konuşurken, sporcunun babası Hasan Kandaz da, "Oğlum tekerlekli sandalyeye mahkum oldu ama küsmek yerine hayata dört elle sarıldı. Sadece engellilere değil hepimize örnek oldu, onunla gurur duyuyorum" açıklamasında bulundu.