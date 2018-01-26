Sakat kaldı ama pes etmedi!
Trabzon’da 6 yıl önce kayalıklardan yüzmek için denize atlarken dengesini kaybederek düşen ve sakat kalan Temel Yağız Kandaz yüzme sevdasını hiç kaybetmedi. İlk kez katıldığı Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası’nda Türkiye üçüncüsü olan Kandaz’ın hedefi 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’ndan madalya ile dönmek.
Kısa sürede hazırlanıp ilk kez katıldığı Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonasında büyük bir başarı göstererek Türkiye üçüncüsü olan Temel Yağız, gösterdiği gelişimle 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına en güçlü adaylarından biri olarak gösteriliyor.
50 metre sırtüstünde bronz madalya kazanıp 50 metre serbestte de dördüncü olan Temel Yağız, "En büyük sevdam yüzmek. Ama hayatım, yüzerken değişti. Kayalıklardan atlarken düşüp sakat kaldım. İlk yıllarda her şey zordu ama sonra her şeyi kabullenip yeni bir hayata başlamaya karar verdim. Yüzerken mutlu oluyorum ve bu sevdam ile olimpiyatlara katılmak istiyorum. Bunu başaracağım. Bir zamanlar yüzme yüzünden hayatım karardı diye düşünüyordum ama artık ışığım oldu" diye konuştu.
Başarılı sporcu Temel Yağız, Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'ü makamında ziyaret etti. "Yağız, herkesin örnek alması gereken bir kişi" diyen Öztürk, "Kazanın ardından hayata küsmedi, bilakis kendine hedefler koydu. 'İnsan isterse, inanırsa ve çalışırsa her şeyi başarır' diyerek moralini yüksek tuttu, yüzmeye yeniden başladı. Kısa sürede Türkiye üçüncüsü oldu. Ama otoriterler onu şampiyon adayı olarak gösteriyor. Başta ailesi olmak üzere emeği geçenleri gönülden kutluyorum" dedi.
Antrenörü Ozan Sağlam ise yaptığı açıklamada, "Yetenekli, özel bir insanla çalışıyorum. Derecesini sürekli yükseltiyor. Saatlerce antrenman yapıyoruz. Çok çalışmasının karşılığını alarak, katılmak için en güçlü adaylardan biri olarak gösterildiği Tokyo'da Ay-Yıldızlı bayrağı dalgalandıracağına yürekten inanıyoruz" şeklinde konuşurken, sporcunun babası Hasan Kandaz da, "Oğlum tekerlekli sandalyeye mahkum oldu ama küsmek yerine hayata dört elle sarıldı. Sadece engellilere değil hepimize örnek oldu, onunla gurur duyuyorum" açıklamasında bulundu.
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:49
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Büyük kriz!
Toplam 12
Yorum
nuri görür Aykut Kocaman ile bu takım yürümez, Aziz ne zaman akıllanacak; deneyip gördüğü Aykut'u tekrar takımın başına getirmek çok büyük hatadır.
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Yine Palabıyık düdük çalacak
Toplam 11
Yorum
nuri görür Merkez Hakem Kurulu, Fenerbahçeli mi? Ali Palabıyık Fenerbahçe lehine skandal kararlar veriyor.
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''Şanssızlık bitecek''
Toplam 2
Yorum
gkhgny1907 Feneri hala tanıyamayanlar yine yanılacak.!!Fener sahaya ne için çıkarsa çıksın istediğini alır gelir.kimle nerde oynamış farketmez.!!
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