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Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 30. haftasında heyecan devam ediyor. Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa kritik maçta kozlarını paylaşacak. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Ali Şansalan yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 11:00
Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 30. haftasında heyecan devam ediyor. Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YENİ MALATYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçı 19 Mart Cumartesi günü saat 13:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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