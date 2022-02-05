Malatya'da kriz!

Y.Malatyaspor'da kriz bitmiyor. Teknik direktör Sumudica ve kaptan Adem Büyük, takımın ekonomik durumu hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Sumudica, "Oyuncularım 4, personel ve bana üç aydır maaş alamıyor. Bu bir kriz, büyük sorunlar var. Ben de bir uyarı gönderebilirim, ama biz personeliniz, ışıkları söndürecek son kişi olmamız gerektiğini söyledim. Başkanla, bir görüşmemiz oldu, gecikmiş borçların ödenme olasılığı yok gibi" dedi. Büyük de "Umarım bu durumdan bir an önce çıkarız. Psikolojik olarak iyi durumda değiliz. Gerçek Malatyaspor taraftarı dışındaki taraftarlara söylüyorum bu takıma köstek olmaktan başka yaptıkları bir şey yok" ifadelerini kullandı. Ziya RAMOĞLU