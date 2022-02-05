Haberler Yeni Malatyaspor Malatya'da kriz!

Malatya'da kriz!

Y.Malatyaspor'da kriz bitmiyor. Teknik direktör Sumudica ve kaptan Adem Büyük, takımın ekonomik durumu hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
Malatya'da kriz!
Y.Malatyaspor'da kriz bitmiyor. Teknik direktör Sumudica ve kaptan Adem Büyük, takımın ekonomik durumu hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Sumudica, "Oyuncularım 4, personel ve bana üç aydır maaş alamıyor. Bu bir kriz, büyük sorunlar var. Ben de bir uyarı gönderebilirim, ama biz personeliniz, ışıkları söndürecek son kişi olmamız gerektiğini söyledim. Başkanla, bir görüşmemiz oldu, gecikmiş borçların ödenme olasılığı yok gibi" dedi. Büyük de "Umarım bu durumdan bir an önce çıkarız. Psikolojik olarak iyi durumda değiliz. Gerçek Malatyaspor taraftarı dışındaki taraftarlara söylüyorum bu takıma köstek olmaktan başka yaptıkları bir şey yok" ifadelerini kullandı.
Ziya RAMOĞLU
DİĞER
Boşanmaktan vazgeçen Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı tartıştı! Özer Hurmacı’nın eşi Mihriban Hurmacı darbedildiğini sosyal medyadan duyurdu!
Sapık kabusu yaşayan Ayça Ayşin Turan ve Serenay Sarıkaya'ya için pehlivanlı önlem!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor