Yeni Malatyaspor Alanyaspor maçı sonrası Marius Sumudica'dan veda! İşte o anlar...

Süper Lig'de heyecan 16. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 16. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısında 5 gol kaydedilirken, Yeni Malatyaspor rakibine 6-2'lik skorla mağlup oldu.

Karşılaşmanın son anlarına girilirken, Yeni Malatyaspor teknik direktörü Marius Sumudica takımının yediği 6. gol sonrası tribünlere döndü ve "Bitti" işareti yaparak tribünlere veda etti. İşte o anlar...

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

SUMUDICA'DAN VEDA AÇIKLAMASI

Alanyaspor maçının ardından basın toplantısı düzenleyen Marius Sumudica, "Ben sadece taraftarlarımızdan özür diledim, o hareketi bu yüzden yaptım ama bu tip durumlarda bedelini hocalar öder. Bu kulübün bir şoka ihtiyacı var. Başkanla konuşup göreceğiz. Doğru bir karar alacağımı düşünüyorum çünkü bu şekilde devam etmek çok zor. Sezon başında bu oyuncuları kim getirdiyse, onlar da sorumluluk almalı. Başka insanların yaptığı hataların sorumluluğunu alamam. Sumudica'nın Malatya'da devam etmesinin tek bir yolu var. İstediğim transferler gelirse, Yeni Malatyaspor ligde kalır. Transferler olmazsa, benim kalmam çok zor." ifadelerini kullandı.