Haberler Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor Alanyaspor maçı sonrası Marius Sumudica'dan veda! İşte o anlar...

Yeni Malatyaspor Alanyaspor maçı sonrası Marius Sumudica'dan veda! İşte o anlar...

Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 6-2 konuk ekibin üstünlüğü ile tamamlanırken, Sumudica maç sonunda tribünlere veda etti. İşte detaylar...

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 18:27 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 18:44
Yeni Malatyaspor Alanyaspor maçı sonrası Marius Sumudica'dan veda! İşte o anlar...

Süper Lig'de heyecan 16. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 16. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısında 5 gol kaydedilirken, Yeni Malatyaspor rakibine 6-2'lik skorla mağlup oldu.

Karşılaşmanın son anlarına girilirken, Yeni Malatyaspor teknik direktörü Marius Sumudica takımının yediği 6. gol sonrası tribünlere döndü ve "Bitti" işareti yaparak tribünlere veda etti. İşte o anlar...

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

SUMUDICA'DAN VEDA AÇIKLAMASI

Alanyaspor maçının ardından basın toplantısı düzenleyen Marius Sumudica, "Ben sadece taraftarlarımızdan özür diledim, o hareketi bu yüzden yaptım ama bu tip durumlarda bedelini hocalar öder. Bu kulübün bir şoka ihtiyacı var. Başkanla konuşup göreceğiz. Doğru bir karar alacağımı düşünüyorum çünkü bu şekilde devam etmek çok zor. Sezon başında bu oyuncuları kim getirdiyse, onlar da sorumluluk almalı. Başka insanların yaptığı hataların sorumluluğunu alamam. Sumudica'nın Malatya'da devam etmesinin tek bir yolu var. İstediğim transferler gelirse, Yeni Malatyaspor ligde kalır. Transferler olmazsa, benim kalmam çok zor." ifadelerini kullandı.

DİĞER
58'lik Hülya Avşar cesaretini konuşturdu! Ev halini paylaşan Hülya Avşar'dan olay poz!
Kırmızı kart gördü hakeme kafa attı! Amatör maçta ortalık karıştı! 90+5'te maç tatil edildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor