Yeni Malatyaspor-Alanyaspor: 2-6 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 16. haftasında heyecan devam ediyor. Yeni Malatyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. 8 golün kaydedildiği mücadelede gülen taraf 6-2'lik skorla Akdeniz ekibi Alanyaspor oldu.

Yeni Malatyaspor'da Haddadi ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla 65. dakikada oyun dışında kaldı. Ev sahibi ekibin golleri Aabid ve Tetteh'den gelirken, konuk ekibin golleri Diedhiou (2), Davidson, Emre Akbaba, Novais ve Babacar'dan geldi.

Bu skorla Alanyaspor puanını 27'ye yükseltirken, Yeni Malatyaspor 14 puanda kaldı.