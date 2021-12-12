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Yeni Malatyaspor-Alanyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 16. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. İki ekipte galibiyet için sahada. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 16:11
Yeni Malatyaspor-Alanyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 16. haftasında heyecan devam ediyor. Yeni Malatyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

YENİ MALATYASPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başlama düdüğü 16.00'da çalan Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

YENİ MALATYASPOR - ALANYASPOR İLK 11'LER

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Semih, Wallace, Sadık, Hafez, Haddadi, Aabid, Chouiar, Ndong, Adem, Tetteh.

ALANYASPOR: Serkan, Juanfran, Milunovic, Mevlja, Ahmet, Fatih, João Novais, Efecan, Emre, Davidson, Diedhiou.

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