Maçın 38. dakikasında Galatasaray penaltı beklerken tartışma saha kenarına taşındı. Malatyaspor Sportif Direktörü İzzet Erdoğan ve Galatasaray Kaleci Antrenörü Fadıl Koşutan arasında gerilim yaşandı. Hakem iki isme de sarı kart gösterdi. Ayrıca maçın son anlarında çizgisini ihlal ettiği için Sumudica'ya kırmızı kart çıktı.
Maçın 38. dakikasında Galatasaray penaltı beklerken tartışma saha kenarına taşındı. Malatyaspor Sportif Direktörü İzzet Erdoğan ve Galatasaray Kaleci Antrenörü Fadıl Koşutan arasında gerilim yaşandı. Hakem iki isme de sarı kart gösterdi. Ayrıca maçın son anlarında çizgisini ihlal ettiği için Sumudica'ya kırmızı kart çıktı.