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Sumudica’ya kırmızı kart

Maçın 38. dakikasında Galatasaray penaltı beklerken tartışma saha kenarına taşındı. Malatyaspor Sportif Direktörü İzzet Erdoğan ve Galatasaray Kaleci Antrenörü Fadıl Koşutan arasında gerilim yaşandı. Hakem iki isme de sarı kart gösterdi. Ayrıca maçın son anlarında çizgisini ihlal ettiği için Sumudica'ya kırmızı kart çıktı.

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
Sumudica’ya kırmızı kart
Maçın 38. dakikasında Galatasaray penaltı beklerken tartışma saha kenarına taşındı. Malatyaspor Sportif Direktörü İzzet Erdoğan ve Galatasaray Kaleci Antrenörü Fadıl Koşutan arasında gerilim yaşandı. Hakem iki isme de sarı kart gösterdi. Ayrıca maçın son anlarında çizgisini ihlal ettiği için Sumudica'ya kırmızı kart çıktı.
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