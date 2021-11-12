Adem Büyük’ten takıma uyarı

Yeni Malatyaspor'un deneyimli kaptanı Adem Büyük, takımına yönelik önemli tespitlerde bulunup, uyarılar yaptı. Büyük, milli takım arasına üst üste 2 mağlubiyetle giren sarı-siyahlıların bu sezonki en önemli sorununun kırılgan bir yapıya sahip olmasından yakındı. Süper Lig'de bu sezon 3 kez ağları sarsan ve 2 asist katkısı sağlayan 34 yaşındaki tecrübeli santrfor, "Bu seneki sorunumuz ilk golü yediğimiz zaman biraz kırılganlığımız var. Bunun için çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu. Tecrübeli golcü, yeni teknik direktörleri Marius Sumudica'nın da hırslı bir yapıya sahip olduğunu belirtti. Adem Büyük, Rumen hocası hakkında, "Sumudica, hem saha içinde hem saha dışında agresif ve çok isteyen bir teknik direktör" değerlendirmesini yaptı.