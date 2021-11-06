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Yeni Malatyaspor-Başakşehir: 1-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor haberi... Süper Lig'in 12. haftasında heyecan sürüyor. 12. hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekip Başakşehir'in 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. İşte detaylar...

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 17:54 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 17:59
Yeni Malatyaspor-Başakşehir: 1-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 12. haftasında Yeni Malatyaspor ile Başakşehir, Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Başakşehir 3-1 kazanarak galibiyet serisini sürdürdü.

Turuncu lacivertlilere galibiyeti getiren goller 39'da Tolga Ciğerci'den, 59'da Edin Visca'dan ve 61'de Stefano Okaka'dan geldi.

Ev sahibi ekibin tek golünü ise Kubilay Kanatsızkuş kaydetti.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 18'e yükseltirken, Yeni Malatyaspor ise 12 puanda kaldı.

EMRE BELÖZOĞLU İLE KAYIPSIZ DEVAM!
Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Beşiktaş maçından önce takımın başına geçen Emre Belözoğlu, yeni takımıyla çıktığı 4 maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı. Belözoğlu öncesinde Aykut Kocaman ile 8 maçta 2 galibiyeti bulunan Başakşehir, Belözoğlu sonrası 4 haftada 4 galibiyet aldı.

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