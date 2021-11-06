Yeni Malatyaspor-Başakşehir: 1-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 12. haftasında Yeni Malatyaspor ile Başakşehir, Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Başakşehir 3-1 kazanarak galibiyet serisini sürdürdü.

Turuncu lacivertlilere galibiyeti getiren goller 39'da Tolga Ciğerci'den, 59'da Edin Visca'dan ve 61'de Stefano Okaka'dan geldi.

Ev sahibi ekibin tek golünü ise Kubilay Kanatsızkuş kaydetti.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 18'e yükseltirken, Yeni Malatyaspor ise 12 puanda kaldı.

EMRE BELÖZOĞLU İLE KAYIPSIZ DEVAM!

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Beşiktaş maçından önce takımın başına geçen Emre Belözoğlu, yeni takımıyla çıktığı 4 maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı. Belözoğlu öncesinde Aykut Kocaman ile 8 maçta 2 galibiyeti bulunan Başakşehir, Belözoğlu sonrası 4 haftada 4 galibiyet aldı.