Flaş sözler! "Eski Marius Sumudica öldü"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica; Malatya temsilcisiyle anlaşma süreci, Adana Demirspor galibiyeti, Vincenzo Montella, Galatasaray'da forma giyen vatandaşları Olimpiu Moruthan ve Alexandru Cicaldau hakkında açıklamalar yaptı.

Yeni Malatyaspor'da çok farklı bir Marius Sumudica olacağını söyleyen Rumen teknik adam, "Benimle ilgili olumsuz olan bütün düşünceleri değiştireceğim. Dışarıdaki söylentiler ve daha önce yapmış olduğum hareketlerle anılmak istemiyorum." diyerek eski Sumudica öldü yanıtını verdi.

YENİ MALATYASPOR'LA ANLAŞMA SÜRECİ



Radyospor'a konuşan Marius Sumudica, "Radyospor'da programınıza konuk olmak çok güzel bir duygu. Yeni Malatyaspor'a gelmeden önce birçok kulüpten teklif aldım. Sayın Başkanımız Adil Gevrek ve ekibiyle görüştükten sonra onlara karşı güven hissettim. Malatya şehri ve takımıyla ilgili de olumlu referanslar almıştım ve tercihimi yaptım." dedi.

ALTAY MAÇINDA HEDEF 3 PUAN



Adana Demirspor galibiyetini değerlendiren Sumudica, "Türkiye Ligi'ni görevde olsam da olmasam da takip ediyorum. Adana Demirspor'u da takip ediyordum. Adana Demirspor'un hocası Vincenzo Montella'yı uzun zamandır takip ediyorum ve tanıyorum. Montella; Sevilla, Fiorentina ve Milan gibi büyük kulüplerde çalışmış önemli bir teknik direktör. Adana Demirspor'la ilgili analizimi oyuncularımla paylaştım. Onlar da sahada direktiflerimizi uyguladı. Stratejimiz doğru oldu, kazandık ve mutluyuz. İnşallah Altay maçını da kazanacağız. Sahadan 3 puanla ayrılmak için tüm planlarımızı yaptık." ifadelerini kullandı.

'O HAREKETLERİ BIRAKTIM'



Artık sahada başarılarıyla anılmak istediğini ifade eden deneyimli Rumen teknik adam, "Benimle ilgili olumsuz olan bütün düşünceleri değiştireceğim. Dışarıdaki söylentiler ve daha önce yapmış olduğum hareketlerle anılmak istemiyorum. Daha çok takımıma odaklanmak istiyorum. Bu sezon Yeni Malatyaspor'daki başarılarımla konuşulacağım. Bundan sonra takımımla birlikte sadece hedeflerimize odaklanacağız. Hiçbir şekilde manipülasyonlara gelmeyeceğiz. Eski Sumudica öldü." şeklinde konuştu ve ekledi:

'SUMUDİCA 3-5-2 OYNATIYOR ALGISI VAR'



"Türkiye'ye geldiğim için çok mutluyum. Türkiye'de popüler olduğumu düşünüyorum. Marius Sumudica, Türkiye'de kendisini ülkesinde gibi hissediyor. Yeni Malatyaspor'la 1 yıl kontratım var. Yeni Malatyaspor'da kalsam da kalmasam da Türkiye'de kalacağım. Teknik direktörlerin kendilerini geliştirmeleri lazım. Benim için de bu geçerli. Bir aşçı düşünelim; her gün aynı yemeği yaparsa tercih edilmez. Futbolda bunun gibi bir şey. Aşçının elindeki malzemelerden değişik lezzetler sunması gibi bir şey. Türkiye'de bir algı var; 'Sumudica 3-5-2 oynatıyor' Yakın zamanda rakiplerimizin sistemlerine karşı önlem alacağız ve sistemsel değişimler yapacağız. Teknik direktörlük aslında çözüm üretme sanatı."

MORUTAN VE CICALDAU YORUMU



Galatasaray'da forma giyen Morutan ve Cicaldau hakkında ise Marius Sumudica, "Türkiye'yle Romanya'nın sıcak ilişkileri var. Romanya'da Türk lokantalarına gidiyorum. Benden zorla hesap alıyorlar. (Gülerek) Türkiye futbola aşık bir ülke. Morutan ve Cicaldau gerçekten çok kaliteli oyuncular. Morutan gollerini atmaya da başladı. Galatasaray, Morutan'dan yararlanacak gibi. Morutan da Cicaldou da çok özel ve çok yetenekli oyuncular. Galatasaray, Moruthan ve Cicaldau transferleriyle geleceğe yatırım yaptı. Galatasaray bu iki oyuncudan uzun vadede yararlanacaklardır." diye konuştu.

'KAYISI BANA ENERJİ VERİYOR'



Türk mutfağını çok beğendiğini söyleyen Sumudica, "Türk mutfağı zengin ve güzel lezzetlere sahip. Türk mutfağını beğeniyorum. Kayseri'de sucuk, pastırma ve mantı yiyordum. Gaziantep'te ise kebap, baklava ve fıstık yiyordum. Şimdi Malatya'dayım ve kayısı yiyorum. Kayısı bana enerji veriyor. (Gülerek) Türkçe ile Rumence birbirine benzer diller; kayısı, çarşaf ve perde kelimeleri ortak kelimelerimiz." açıklamasını yaptı.