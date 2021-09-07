Yeni Malatyaspor'a joker kanat!

Transferin hareketli kulübü Yeni Malatyaspor, Fransa 2. Lig ekibi Djion’dan 22 yaşındaki sağ açık Mounir Chouiar’ı satın alma opsiyonuyla kiraladı. Genç futbolcu, sol kanat ve 10 numarada da görev yapabiliyor.
YeniMalatyaspor, 12. transferini Fransa'dan gerçekleştirdi. Sarı-siyahlılar, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Dijon forması giyen 22 yaşındaki sağ kanat Mounir Chouiar'ı kiralık olarak satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kadrosuna kattı. Malatya ekibi, geçtiğimiz haftalarda yine Dijon'dan 27 yaşındaki Gabonlu orta saha Ndong'u kiralamıştı. Geçtiğimiz sezon Dijon ile 24 karşılaşmaya çıkan Chouiar, 2 asist katkısı sağladı. 10 numara ve sol kanatta da görev yapabilen genç sağ açık, geçen sezon 11 kez sol kanat, birer kez santrfor ve orta saha, 2 kez de 10 numara pozisyonunda ter döktü. Fas asıllı Fransız futbolcu, Fransa'nın A Milli Takım hariç tüm alt yaş kategorilerinde forma giydi.