Yeni Malatyaspor'dan Cabrera atağı!

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Yeni Malatyaspor, aradığı on numarayı Kolombiya'da buldu. Sarı-kırmızılıların, America de Cali forması giyen Yesus Cabrera'yla görüşmelerde önemli aşama kaydettiği ifade edildi. 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek 30 yaşındaki oyuncunun, Yeni Malatyaspor'a imza atmaya yakın olduğu öğrenildi.



KANATTA DA OYNUYOR

Kariyerinde ülkesi dışında forma giymeyen Cabrera, 2015 yılında imza attığı America de Cali'den sonra kiralık olarak Pasto ve Caldas takımlarında görev yaptı. 2018'de kulübüne dönüş yapan tecrübeli oyuncu, 103 karşılaşmada 16 gol atarken; 23 de asist yaptı. Kanatlarda da görev yapan Cabrera'nın Transfermarkt değeri ise 1 milyon 800 bin euro olarak gözüküyor.



GENEL KURUL ERTELENDİ

Yeni Malatyaspor'da dün yapılması planlanan yıllık olağan mali genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle 12 Haziran'a ertelendi.