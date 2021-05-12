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Malatya puanı kaptı

, sahasında Diouf’un golüyle geriye düştüğü maçta ile beraberliği kurtardı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Malatya puanı kaptı

, sahasında konuk ettiği 'dan 1 puanı ikinci yarıda kurtardı: 1-1. Konuk ekip, ilk yarının son dakikasında bulduğu golle soyunma odasına 1-0 galip girdi. Bu dakikada Akintola'nın sağ kanattan ortasında Diouf kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve Hatayspor'u deplasmanda öne geçirdi.

GALATASARAY'A GİDİYOR
64. dakikada ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Hadebe'nin pasıyla ceza sahası içerisinde buluşan , rakiplerini çalımladıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci 'in solundan ağlarla buluştu: 1-1. Bitime iki hafta kala ligde kalmayı garantileyen Yeni Malatyaspor, önümüzdeki hafta 'nda 'a konuk olacak.

"AVRUPA'YA GİDECEĞİZ"
Hatayspor Teknik Direktörü , galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduğunu belirtrerek, "Umudumuzu yitirmedik. Ligi 5. sırada bitirip 'ya gideceğiz. Taraftarımız merak etmesin" dedi.

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