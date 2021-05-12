Malatya puanı kaptı

Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği Hatayspor'dan 1 puanı ikinci yarıda kurtardı: 1-1. Konuk ekip, ilk yarının son dakikasında bulduğu golle soyunma odasına 1-0 galip girdi. Bu dakikada Akintola'nın sağ kanattan ortasında Diouf kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve Hatayspor'u deplasmanda öne geçirdi.



GALATASARAY'A GİDİYOR

64. dakikada ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Hadebe'nin pasıyla ceza sahası içerisinde buluşan Adem Büyük, rakiplerini çalımladıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Munir'in solundan ağlarla buluştu: 1-1. Bitime iki hafta kala ligde kalmayı garantileyen Yeni Malatyaspor, önümüzdeki hafta Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'a konuk olacak.



"AVRUPA'YA GİDECEĞİZ"

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduğunu belirtrerek, "Umudumuzu yitirmedik. Ligi 5. sırada bitirip Avrupa'ya gideceğiz. Taraftarımız merak etmesin" dedi.