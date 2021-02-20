Son dakika spor haberi: Umut Bulut Süper Lig tarihine geçti!

2001 yılında profesyonelliğe adım atan 37 yaşındaki Umut Bulut, Süper Lig'de 17 sezonda 504 kez forma giydi.

2019-2020 sezonunun devre arasında Yeni Malatyaspor'a gelen Umut Bulut, sarı-siyahlı ekibin geçen hafta oynadığı Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında 503. maçına çıkarak Süper Lig'de en çok forma giyen Oğuz Çetin'in rekorunu egale etti.

Deneyimli forvet, Yeni Malatyaspor maçında da sahaya ilk 11'de çıkarak 504 maçla Süper Lig'de en fazla forma giyen oyuncu oldu.

SÜPER LİG'DE 163 GOL

Kariyeri önemli başarılarla dolu olan Umut Bulut, ligde 100 gol barajını geçen futbolcular arasına Trabzonspor formasıyla 2010-2011 sezonunda girdi ve "100'ler Kulübü"nün aktif futbolcusu olarak MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor ve Yeni Malatyaspor'un formasını terletti.





Umut Bulut, Yeni Malatyaspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2'şer gol kaydetti.

Bu sezon ilk golünü ligin 12'nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye atan Umut, 19'uncu haftada da Çaykur Rizespor filelerini havalandırdı.

Umut Bulut, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Etimesgut Belediyespor ve Galatasaray'a karşı birer gol kaydetti.

Tecrübeli futbolcu, şu ana kadar Süper Lig kariyerinde 163 gole ulaştı.

BAŞARILI KARİYERİYLE DİKKATİ ÇEKİYOR

Milli futbolcu, futbol kariyerine başladığından bu yana 504'ü Süper Lig, 32'si Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1), 25'i Avrupa Şampiyonası Elemeleri (Ümit Milli Takım maçları da dahil), 10'u da Dünya Kupası Elemeleri olmak üzere toplam 755 kez forma şansı buldu.

Umut Bulut, forma giydiği 755 maçta fileleri 235 kez havalandırdı.





MAÇ ÖNCESİ PLAKET

Süper Lig tarihine geçen Umut Bulut'a Konyaspor karşılaşması öncesi teknik direktör Hamza Hamzaoğlu tarafından plaket verildi.