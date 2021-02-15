Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Umut Bulut Oğuz Çetin'in 503 maçlık rekorunu egale etti

'in 503 maçlık rekorunu egale etti

Yeni Malatyasporlu , Fraport TAV Antalyaspor karşısında kariyerindeki 503. maçına çıkarak, Süper Lig tarihinin en çok forma giyen oyuncusu 'i yakaladı. 2019-2020 sezonunun devre arasında 'a transfer olan Umut Bulut, sarı-siyahlı formayla bu sezon 25. haftaya kadar Süper Lig'de 5, 'nda ise 2 gol kaydetti.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 19:53
Umut Bulut Oğuz Çetin'in 503 maçlık rekorunu egale etti

'de şu ana kadar 163 kez gol sevinci yaşayan 'un 37 yaşındaki deneyimli forveti, Fraport TAV Antalyaspor karşısında Süper Lig kariyerindeki 503. maçına çıktı.

deplasmanında takımının ilk 11'inde sahaya çıkan Umut, Süper Lig tarihinin 503 maçla "en çok forma giyen oyuncu"su 'in bu unvanını paylaştı.

Ligde gol barajını geçen futbolcular arasına formasıyla 2010-2011 sezonunda giren , "100'ler Kulübü"nün aktif futbolcusu olarak , Trabzonspor, , ve Yeni Malatyaspor formasıyla lig kariyerinde en çok forma giyen oyuncu listesinde, zirvenin tek sahibi olmaya doğru ilerliyor.

SON DAKİKA